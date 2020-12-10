Амстердам, , 20:37 — REGNUM Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата за якобы осуществляемую ими «деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом», сообщает 10 декабря посольство России в Гааге.

«В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом», — указано в сообщении российской дипмиссии.

Посольство подчеркивает, что никаких доказательств противоправных действий дипломатов РФ королевство Нидерланды не предъявило.

В российском посольстве также отметили, что Россия примет ответные меры на этот шаг властей Нидерландов.

«Ответные меры с нашей стороны последуют», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее голландские СМИ со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщили, что Нидерланды вскрыли «шпионскую деятельность» двух российских дипломатов, которые уже объявлены персонами нон грата и будут выдворены из страны.

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