Исламабад, , 20:33 — REGNUM Пакистан не согласен с внесением страны в «специальный список наблюдения» за нарушения религиозной свободы, которое недавно осуществили США. Об этом 10 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление, опубликованное МИД Пакистана.

В заявлении внешнеполитического ведомства Исламабада подчеркивается многоконфессиональный и плюралистический характер пакистанской государственности и указывается, что основания, послужившие основанием для включения в «специальный список» являются надуманными и не соответствуют фактам. Права религиозных меньшинств в стране надежно защищены Конституцией. МИД Пакистана с прискорбием отмечает, что недружественным шагам со стороны США не помешал конструктивный характер двусторонних отношений. В Исламабаде действия Вашингтона объясняют растущей исламофобией, ростом нетерпимости и стремлением к дискриминации зарубежных партнеров.