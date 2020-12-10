Брюссель, , 20:40 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран-членов ЕС подготовиться к внедрению специальных мер на случай Brexit без торгового соглашения. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Reuters.

В частности, политик предложила подготовиться к обеспечению авиаперевозок и недопущению прекращения движения наземного транспорта между странами Евросоюза и Великобританией на основе взаимности со стороны последней.

В том, что касается рыболовной отрасли, которая является предметом существенных разногласий на торговых переговорах, фон дер Ляйен предложила «разработать правила, которые будут регулировать отрасль до 31 декабря 2021 года или до другой даты заключения соглашения о рыбной ловле с Великобританией».

«Прошлым вечером у меня была очень длительная беседа с премьер-министром (Великобритании — прим. ИА REGNUM) Борисом Джонсоном. Это были хорошие переговоры, но очень тяжелые», — добавила она.

Как сообщалоИА REGNUM, 8 декабря Джонсон заявил, что его правительство будет вести переговоры по торговому соглашению с ЕС до последнего момента, но готово отказаться от сделки.

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