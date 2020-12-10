Пекин, , 20:31 — REGNUM Глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с вновь назначенным коллегой из Новой Зеландии Нанаей Махутой. Об этом 10 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что разговор состоялся по инициативе новозеландской стороны.

Н. Махута особо отметила, что ее страна строго придерживается принципа одного Китая и намерена развивать с Пекином взаимовыгодное двустороннее сотрудничество. Отношения с Китаем, по ее словам, являются для Новой Зеландии приоритетом. Страна активно участвует в строительстве «Пояса и пути», укрепляет партнерство с КНР в сфере общественного здравоохранения, активизирует обмены, связанные с делами тихоокеанских островов, выступает за укрепление многосторонней торговой системы.

Поздравив коллегу с назначением на должность главы МИД, Ван И отметил позитивные тенденции двустороннего сотрудничества, которое назвал примером для стран с различными социальными и политическими системами. Отношения КНР и Новой Зеландии, по его словам, в полной мере отражают статус стратегического партнерства, которым они наделены. Китайский министр также отметил, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН его страна поддерживает существующую международную систему с центром в ООН и уделяет неослабное внимание развитию в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).