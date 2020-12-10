Рим, , 20:27 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает целесообразным оставаться на своем посту только в том случае, если у него будет ясная поддержка всех входящих в правящую коалицию политических сил, такое заявление он сделал в четверг, 10 декабря.

Таким образом Конте прокомментировал недавние споры об использовании антикризисных средств ЕС и о методах выхода из кризиса. Ряд участников коалиции (прежде всего партия Маттео Ренци) подвергли идеи Конте острой критике, однако позднее проголосовали «за» соответствующие декреты и законопроекты.

Правящую коалицию в Италии составляют популисты из «Движения 5 звезд» и либералы (крупнейшая из либеральных фракций — Демократическая партия).