Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Сенаторы США потребовали расследовать возможные военные преступления, которые могли совершить стороны конфликта в эфиопском Тыграе, 10 декабря сообщает агентство Reuters.

Резолюция по ситуации в Тыграе предложена двумя сенаторами — демократом Беном Кардином и республиканцем Джимом Ришем. Сенаторы призывают ввести санкции против возможных участников военных преступлений.

Конфликт в Тыграе на севере Эфиопии между отрядами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и правительственными войсками Эфиопии идет с 4 ноября.

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