Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Документ о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой подписал американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил 10 декабря в Twitter.

Трамп «Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой».

По словам президента США, позиция Марокко вызывает доверие, предложение королевства «об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания».

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Как сообщало ИА REGNUM, Трамп ранее заявил, что Марокко и Израиль решили заключить договорённость о дипломатических отношениях.

Добавим, что Марокко считает Западную Сахару своей территорией. В регионе продолжаются боевые действия между марокканскими войсками и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО.

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