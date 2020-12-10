Вашингтон, 10 декабря 2020, 19:57 — REGNUM Договоренность об установлении дипломатических отношений достигнута между Израилем и Марокко, написал 10 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Американский лидер назвал это событие «историческим прорывом» и «огромным достижением для мира на Ближнем Востоке».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выступают посредниками между Израилем и арабскими странами. В 2020 г. Израиль заключил соглашения с ОАЭ, Бахрейном и Суданом. Ранее у него среди арабских стран были соглашения о мире с Египтом и Иорданией.
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