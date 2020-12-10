Париж, , 19:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «лидеры европейских стран принимают необходимые решения для того, что защитить Рождество и другие семейные праздники» от вируса SARS-CoV-2.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает Reuters, в четверг, 10 декабря, по прибытии в Брюссель, где он примет участие в саммите глав стран — членов Евросоюза, Макрон заявил, что европейские лидеры «прямо сейчас принимают необходимые решения для того, что защитить Рождество и другие семейные праздники и чтобы избежать еще большего распространения пандемии».

Эммануэль Макрон «Эти общеевропейские меры станут сюжетом переговоров сегодня. Мы обсудим меры на уровне Евросоюза, наши действия в том, что касается проведения тестов на антитела к коронавирусу, а также координацию работы по вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 14 595 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,324 млн.

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