Москва, , 23:29 — REGNUM Решение властей Белоруссии временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска на фоне борьбы с распространением COVID-19 с 20 декабря 2021 года вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Запрет на выезд означает, что вирус тут вообще ни при чём. Белорусы становятся невыездными. Северная Корея 2.0», — написал пользователь Michael.

Многие пользователи выразили своё недоумение, которое связано с тем, что границы закрываются на выезд, но остаются свободными на въезд. Данный аспект гражданам кажется нелогичным.

«Я не понимаю, почему границы закрывают на выезд, хотя логичнее было бы закрыть их на въезд?», — задаётся вопросом Tatiana F.

Некоторые нашли также странным и то, что в документе говорится о возможности некоторым гражданам выезжать не чаще, чем раз в пол года. Люди предположили, что данные ограничения могут продлиться на большом отрезке времени.

«Свободное перемещение остается в силе для тех, кто имеет иностранный трудовой договор или учится за границей, а также тех, у кого есть разрешение на проживание в другой стране. Но уезжать они смогут не чаще одного раза в полгода. Что? Раз в полгода? Это же насколько он границы собрался закрывать? На несколько лет?», — возмущается пользователь Ал.

Ряд пользователей призвали более внимательно прочитать документ с решением властей Белоруссии. Граждане пришли к выводу, что данные действия связаны с давлением на страну со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Найдите этот документ (Постановление Совмина РБ от 7 декабря) и внимательно почитайте. Ограничение на выезд вводится с такими оговорками, что все, кто имеет существенную причину для выезда, смогут его осуществить. Делаю вывод, что этот документ формальный с целью снизить давление со стороны ВОЗ», — пишет пользователь под псевдонимом «Альбатрос».

Напомним, 10 декабря стало известно о решении властей Белоруссии временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска на фоне борьбы с распространением COVID-19 с 20 декабря 2021 года.