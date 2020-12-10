Москва, , 19:35 — REGNUM Геополитически одинокими, находящимися в изоляции коллективный Запад считает тех, кто не разделяют политику США, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров «Мы не согласны с попытками Запада представить дело так, будто Россия находится в некоей изоляции, в некоем геополитическом одиночестве».

По его словам, Западу пора отказаться от навязывания миру своей модели развития и одной шкалы ценностей. Россия выступает за взаимное уважение и поиск странами компромиссов на основе баланса интересов.

Лавров «Проблемы мира должны рассматриваться деидеологизированно, на равноправной основе».

Именно на это направлена, отметил глава МИД РФ, инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого Евразийского партнерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин выступил с инициативой создания большого Евразийского пространства четыре года назад.

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