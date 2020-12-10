Москва, , 19:27 — REGNUM Включение главы Чечни, бойцовского и футбольного клубов «Ахмат» в санкционные «списки Магнитского» — показательная громкая акция со стороны администрации США, не имеющая под собой никаких реальных оснований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обвинения в коррупции или нарушении прав человека абсолютно голословны, а случае с футболом — просто смешны», — заявил Слуцкий.

Адресные и экономические санкции не работают в отношении России, сказал парламентарий, отметив, что этот факт признан здравомыслящими политиками, в том числе и в США, однако для некоторых в Вашингтоне они остаются способом оправдания своего пребывания у власти.

Администрация США объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе минфина США.

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