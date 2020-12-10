Москва, , 23:39 — REGNUM Заявление полиции Армении о том, что во время уличных протестов в Ереване было задержано 40 человек, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"А это те же протестующие, которые 2 года назад орали: «Россия уходи, Пашинян приходи»?», — задаётся вопросом Артём Б.

Многие комментаторы указали на то, что протесты в Армении начались после проигрыша республики в конфликте на территории Нагорного Карабаха. Люди считают, что вместо того, чтобы протестовать, данным личностям необходимо было отправиться сражаться за интересы своей страны.

«Они с фронта вернулись протестовать или из тёплых домов вылезли? Всех собрать и в дисбат, в горячую точку какую-нибудь, если они так хотят войны», — пишет пользователь Максим.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что протесты в Армении в своё время привели к власти премьер-министра республики Никола Пашиняна. Теперь же те же самые люди пытаются с помощью протестов убрать данную фигуру с его должности.

«Что?! Опять?! Они бы так в военкоматы толпились в свое время. А то или на рынке, или у здания правительства», — написал пользователь под псевдонимом «Дон Педро Д'Альвадорес».

Отдельные граждане считают, что в данной уличной активности нет никакой пользы для Армении. Граждане республики сами виноваты в сложившейся ситуации, уверены люди.

«Поздно кулаками махать. В Карабахе надо было свою силу показывать. Теперь получайте тот результат, к которому шли все последние годы», — считает Олег П.

Напомним, 10 декабря полиция Армении отчиталась о том, что во время уличных протестов в Ереване было задержано 40 человек.