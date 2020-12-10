Москва, 10 декабря 2020, 19:18 — REGNUM Попытками помешать развитию России занят Запад, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
По прогнозу главы МИД РФ, эти попытки «разрушить внешние возможности для содействия развития России» будут продолжаться.
Однако для России это вовсе не катастрофа, тем более что «встраиваться в западные модели» не интересно, а нужно «строить что-то самостоятельно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что западная «политика сдерживания» приобрела весьма агрессивные формы. В конечном итоге оказывается, что сдерживание касается не только России, но и союзников США, которые позволяют лишать себя стратегической инициативы.
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