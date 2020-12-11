Москва, , 08:04 — REGNUM Участие России в совместных военно-морских учениях с силами Североатлантического альянса в феврале 2021 года вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё отношение 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Перед Войной тоже проводились учения с фашистской Германией. Чем в значительной степени помогли информированности врага о состоянии Красной Армии. В России самый популярный садовый инструмент — это грабли. Постоянно на них наступаем», — считает Федос И.

Многие пользователи выразили своё недопонимание по поводу того, какая выгода Российской Федерации в совместных учениях с НАТО. Граждане беспокоятся, что таким образом потенциальный враг может получить важную информацию о состоянии ВМФ РФ.

«Зачем это надо России?! Чтобы враг знал больше о тактике и стратегии наших войск? Имел большее представление о наших технических средствах, возможностях?», — задаётся вопросом Владимир Ш.

Некоторые предположили, что данное событие может позитивно сказаться на взаимоотношении России со странами-членами НАТО. Тем не менее, вероятность полноценной дружбы, считают люди, крайне мала.

«Всегда хочется радоваться таким новостям, как бы ни была очевидна невозможность военного сотрудничества НАТО с Россией. Жаль, что практически любые действия Североатлантического альянса направлены против России, поскольку им выгодно считать, что Россия является агрессором и представляет угрозу для других стран», — пишет Далина Ч.

Ряд пользователей решили пошутить над данной темы. Люди предположили, что совместные учения могли стать результатом деятельности бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который теперь занимается установлением отношениями с иностранными государствами.

«Ну, явно это благодаря новому направлению в деятельности Чубайса», — шутит Георгий В.

Напомним, 10 декабря стало известно о том, что в феврале 2021 года состоятся совместные учения ВМФ России с силами Североатлантического альянса.