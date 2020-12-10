Москва, 10 декабря 2020, 19:07 — REGNUM Политика Соединённых Штатов нацелена на то, чтобы Евросоюз утратил стратегическую самостоятельность, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Лавров заявил, что ЕС, как видно, отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе и теперь «полностью ориентируется на США». Отдельно он указал на позицию Берлина по этому вопросу.
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