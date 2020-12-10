Москва, , 19:07 — REGNUM Политика Соединённых Штатов нацелена на то, чтобы Евросоюз утратил стратегическую самостоятельность, заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Флаги США и ЕС

Лавров «Наверное, сейчас одна из стратегических целей Вашингтона — сделать так, чтобы Евросоюз утратил стратегическую самостоятельность, чтобы он опять вернулся в лоно евроатлантического единства, где сами знаете, как заказывается музыка и какие ноты в этой музыке используются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Лавров заявил, что ЕС, как видно, отказался от претензий на роль одного из полюсов в многополярной системе и теперь «полностью ориентируется на США». Отдельно он указал на позицию Берлина по этому вопросу.

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