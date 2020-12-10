Бишкек, , 19:00 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 10 декабря, одобрил сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении референдума, предлагающего изменить форму правления с парламентской обратно на президентскую.

Против референдума проголосовали только четыре из 64 зарегистрировавшихся депутатов — Айсулу Мамашова, Дастан Бекешев, Каныбек Иманалиев и Наталья Никитенко.

Еще несколько народных избранников, ранее неоднократно публично критиковавших внесение в конституцию изменений, на заседании не присутствовали.

Отметим, что всего в законодательном собрании республики числится 120 депутатов.

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