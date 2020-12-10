Москва, , 23:29 — REGNUM Заявление председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что существует возможность производства вакцины «Спутник V» на территории Украины, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Я работала в одной фармацевтической компании, и т.к. начальник был выходец из Киева, то он попытался наладить экономические связи. Всего-то надо было закупить тубы для мази ацикловира вместо дорогих английских. Производство было в Харькове. Ох, и намучались. Тубы текли. Они не проходили по микробиологии, были и дрожжевые и плесневые грибки. И даже волосы находили в них! Длинные чёрные. Плюнули на дешевизну и организовали поставки из Венгрии», — поделилась пользователь Кира.

Многие комментаторы оказались в замешательстве от данной идеи. Люди уверены, даже если Украина покроет дефицит готовых вакцин на территории РФ, граждане России попросту будут игнорировать препарат, произведённый в данной стране.

«А для чего это нужно? Украина подождёт спонсорскую вакцину, а в ДНР и ЛНР Россия и так подвезёт. Если РФ нужны мощности для совместного производства, то я уверен, что многие в РФ просто отвернутся от вакцины произведённой на территории Украины. Какой в этом смысл?», — задаётся вопросом пользователь Алексей.

Некоторые предположили, что производство вакцины на территории Украины может являться планом по продвижению данного препарата на европейский рынок. Тем не менее, даже эта теория имеет мало шансов на воплощение, считают люди.

«Может быть, это какой-то «ход конем»? Возможно, желающих прививаться нашей вакциной значительно больше (при том, что открыто об этом заявлять никто не хочет) и производство её на Украине — это, своего рода, «легализация» «Спутника V» в мире», — пишет пользователь «Ю».

Отдельные пользователи пришли к мнению, что передача технологий по производству российской вакцины на территорию Украины является хорошим дипломатическим ходом. Граждане выразили надежду, что Украина не пойдёт на поводу США и Европы, а задумается о дружбе с Россией.

«Намерение с одной стороны благое. Российская сторона в очередной раз пытается дать повод найти компромисс в двухсторонних отношениях между странами. Со своей стороны Украинские политики вроде уже и созревают повернуться в сторону России, но с другой стороны боятся получить по полной от своих заокеанских хозяев. Такая неопределенность украинских «коллег» еще долго будет тянуть Украину в гнилое болото заокеанского отстоя», — считает Виктор Н.

Напомним, 8 декабря председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что существует возможность производства вакцины «Спутник V» на территории Украины.