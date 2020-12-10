Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM Уставный суд Санкт-Петербурга назначил слушание по делу о законности штрафов за нарушения «правил поведения», установленных Смольным в период пандемии коронавируса. Дело рассмотрят по запросу депутатов ЗакСа: беспартийных Максима Резника и Михаила Амосова, «яблочника» Бориса Вишневского, «эсера» Алексея Ковалева и представителя КПРФ Александра Рассудова.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

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Они просят определить, соответствуют ли уставу города некоторые положения законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…», «Об административных правонарушениях…» и постановления правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

По мнению депутатов, поправки к закону «О защите населения и территорий от ЧС…», которые дали Смольному полномочия устанавливать обязательные «правила поведения», содержат неопределенность, что может привести к произволу и нарушению прав горожан.

Сам термин «правила поведения» никак не закреплен законодательно, границы этих ограничений и запретов, которые Смольный может установить, никак не прояснены, указывают парламентарии.

При этом, согласно Конституции РФ, ограничения прав и свобод человека допускаются только на основании федерального закона. «Совершенно очевидно, что даже временный запрет на осуществление экономической деятельности является серьезным ограничением конституционных прав граждан», — полагают депутаты.

Неопределенность они видят и в штрафах за нарушение масочно-перчаточного режима: термин «средство индивидуальной защиты» никак не раскрывается, в законодательстве его тоже нет. Отсюда не ясно, обязаны ли граждане носить медицинские респираторы, маски и перчатки и является ли нарушением отсутствие маски при наличии перчаток и наоборот.

Суду потребовалось полгода, чтобы назначить заседание по делу. Депутаты подали заявление 27 мая. Только 25 июня суд сообщил, что принял его к рассмотрению. Теперь слушание назначено на 17 декабря.

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