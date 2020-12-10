Белград, , 18:45 — REGNUM Новость о том, что Брюссель до конца года не откроет с Белградом ни одной новой главы в переговорах о вступлении Сербии в ЕС, на самом деле никого не удивляет. Такое мнение ИА REGNUM высказал научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

Напомним, что 8 декабря пресс-служба ЕС подтвердила информацию о том, что новые главы в переговорах с Сербией не будут открыты до конца текущего года, так как по этому поводу страны-члены не достигли необходимого согласия. В этот же день министр по делам Европы Германии Михаэль Рот заявил о том, что Сербии необходимо сделать прорыв в таких областях, как «стабильная демократия, региональное примирение, независимое правосудие».

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«На основании ранее сделанных заявлений можно было понять, что Сербия никогда и не станет частью ЕС, и что вся эта евроинтеграция — лишь ход, который придумал Брюссель для полного разрушения Сербии. Под этим я подразумеваю разложение не только институтов государства, системы образования, сферы СМИ, но и повседневной жизни сербских граждан», — заявил Милошевич.

По словам эксперта, настоящие намерения Брюсселя можно было понять на основании политики, которую он вел по отношению к Белграду все эти годы.

«Брюссель поддержал все процессы сецессии на пространстве бывшей Югославии, Сербии, а теперь финансирует проекты, которые могут привести к сецессии Воеводины на севере или Рашской области на юге страны», — сказал Милошевич.

Милошевич считает, что примечания Брюсселя на счет недостаточно серьезного проведения демократических реформ со стороны Белграда являются своеобразным предлогом. «Я хотел бы напомнить о словах Аристотеля, который говорил, что демократия всегда переходит в олигархию или во власть богатых. Когда сегодня говорят о том, что надо продвинуться в проведении демократических реформ, это значит, что ресурсы, которые остались в руках государства, надо передать частным лицам или иностранным компаниям», — продолжил эксперт.

По словам Милошевича, следует вспомнить ситуацию полуторагодичной давности, когда оппозиция в Сербии принимала решение о бойкоте очередных парламентских выборов, проведенных в июне этого года. Тогда оппозиционные лидеры призывали Евросоюз помочь им договориться с сербскими властями по поводу условий этих выборов. Европейские чиновники ограничились дежурными фразами, а теперь от Белграда требуют продвижения на пути демократических реформ, сказал эксперт.

«Кто-то вам говорит, что вы должны проводить демократические реформы, но при этом признает ваши выборы, ваши институты. В момент голосования ни у кого не было каких-то серьезных замечаний, а теперь все вспомнили, что надо было бы что-то доработать. При этом я хотел бы, чтобы кто-то сказал мне, где эта конечная точка демократизации общества. У нас демократические реформы проводятся еще с 1990-х годов. А каждая реформа должна иметь начало и конец. Очевидно, что здесь демократия является инструментом для геополитического шантажа», — рассказал Милошевич.

При этом эксперт отметил, что Сербия не получила никаких поощрений за уступки, которые она сделала Евросоюзу до сих пор.

«Вот, например, мы подписали соглашение о присоединении к ЕС, которое подразумевает то, что кандидат на вступление откроет свой рынок для европейских продуктов, капитала и услуг. При этом ЕС не открыл свой рынок для наших товаров или услуг. Я ранее уже сказал — история вокруг вступления в Евросоюз напоминает смирительную рубашку. Чем скорее мы ее сбросим, то лучше нам будет», — подытожил Зоран Милошевич.