Москва, , 18:43 — REGNUM Так называемое сдерживание, которым занято НАТО, приобрело форму нагнетания конфронтации «в самых агрессивных формах», заявил 10 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Он отметил, что Россия не встречает взаимности со стороны США, предлагая инициативы по стратегической стабильности, по контролю над вооружениями, по европейской безопасности.

Вашингтон, отмечает Лавров, не стремится подтвердить договорённости о недопустимости ядерной войны.

Очевидно, у США нет цели улучить отношения с Россией, о чём говорят, в частности, поступки спецпредставителя президента Штатов по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который «фактически отрицает всё, что уже было сделано», отмечает глава МИД РФ.

Глава российской дипломатии оценил всю эту натовскую политику как «сознательный выбор в пользу не просто политики сдерживания, а в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Биллингсли накануне, 9 декабря, заявил, что теперь США поставили «минимальный порог для любых будущих договоренностей с Россией в области ядерных вооружений».

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