Киев, , 18:40 — REGNUM Следующая встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пока не состоялась из-за геополитического фактора, заявил в эфире украинского телевидения 10 декабря глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Соратник Зеленского считает, что ситуация сейчас «на паузе», потому что Россия ждала итогов президентских выборов в США.

«Там же два разных взгляда: у двух партий, которые между собой спорят. Взгляд демократов ориентирован на более решительные действия. Мы ждем, что Джо Байден займет более жесткую позицию, которая поможет нам в переговорах», — пояснил Корниенко.

Он также в очередной раз выразил мнение, что Украина выполняет свои обязательства для достижения мира в Донбассе, а вот российская сторона «утверждает обратное и выдвигает Украине чисто политические требования, которые не связаны с предметом переговоров, и блокируют их продвижение».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинский журналист и политический экспертИгорь Гужва заявил, что ситуацию по Донбассу просто «подвесили» до тех пор, пока на сцене не появятся настоящие хозяева положения (новая администрация в Вашингтоне), которые и определят, в каком направлении развиваться событиям.

«Решения по Донбассу, которые и определят ход событий в будущем, будут приняты, возможно, уже в январе-феврале-марте. Но не в Киеве… Идти ли на выполнение политической части «Минска», чтоб о чём-то параллельно договариваться с Россией? Идти ли на обострение конфликта, чтоб надавить на Россию? Или же заморозить ситуацию в нынешнем состоянии?» — описал политический эксперт возможные варианты развития событий.