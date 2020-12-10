Рим, , 18:24 — REGNUM Парламент Италии в четверг, 10 декабря, большинством голосов отменил основные положения так называемых «законов Сальвини» — об ограничении нелегальной миграции.

Проект поправок должен быть рассмотрен также сенатом страны.

Во время голосования депутаты от «Лиги» Маттео Сальвини разместили в зале заседаний плакат с фотографией, на которой премьер-министр Джузеппе Конте (возглавлявший правительство и в период принятия «законов Сальвини») подписывает ныне отменяемый документ.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.