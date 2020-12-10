Баку, , 18:19 — REGNUM Азербайджан настроен создавать новую платформу сотрудничества на Кавказе и в соседних с ним странах, заявил 10 декабря президент республики Ильхам Алиев, передаёт TRT Haber.

Ильхам Алиев President.az

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По итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Азербайджана заявил:

«Мы готовы к послевоенному периоду. Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе».

Упоминая о международном сотрудничестве Баку, глава республики перечислил Турцию, Грузию, Россию и Иран, отметив отдельно, что есть такая форма взаимодействия как четырёхсторонняя — Азербайджан, Турция, Россия и Иран.

Алиев «Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и будет смотреть вперёд, то тогда на этой платформе есть место и для Армении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эта же формулировка прозвучала из уст Эрдогана, находящегося в Баку. Он отметил, что Армения могла бы пойти на «позитивные шаги» в отношении Азербайджана и Турции, и тогда бы её включили в платформу обеспечения безопасности в регионе.

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