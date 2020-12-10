Киев, , 18:22 — REGNUM Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец сегодня, 10 декабря, провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Отчет о мероприятии опубликовала пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, собеседники обсудили перспективы и пути дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений в области безопасности, оборонной, военно-экономической и военно-технической сферах.

Особое внимание уделялось возможностям структурирования существующих двусторонних форматов сотрудничества и обмена опытом в вопросах национальной безопасности и обороны, которые являются важными для обеих стран.

Роман Машовец сообщил поверенной США о шагах офиса президента Украины по созданию «действенной национальной системы устойчивости» (офис президента не уточняет, что конкретно вкладывается в это понятие) и выразил интерес к изучению американского опыта в этом вопросе.

В свою очередь, информирует пресс-служба, Кристина Квин подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны США, в частности в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны, и отметила важность продолжения оборонных реформ для достижения максимальной эффективности военной помощи со стороны Вашингтона.

В завершение отмечается, что по инициативе заместителя руководителя офиса президента стороны согласились активизировать работу по развитию двусторонней договорной базы в вопросах национальной безопасности и обороны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинский эксперт и журналист Игорь Гужва заявил, что команда Зеленского поставила на паузу ряд процессов, например, по Донбассу, в ожидании прихода к власти в США Байдена и его команды. Гужва считает, что именно новая администрация в Вашингтоне, исходя из своей стратегии в отношении России, будет определять, что делать Украине с Донбассом и Минскими соглашениями.