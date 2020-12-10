Минск, , 18:16 — REGNUM Евросоюз тиражирует «агитки» и финансирует деятельность белорусской оппозиции за рубежом, применяет санкции к официальному Минску и получит адекватный санкционный ответ. Об этом 10 декабря заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Комментируя состоявшиеся 9 декабря переговоры с делегацией послов ЕС, глава белорусской дипломатии подчеркнул: встреча состоялась «по их просьбе».

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«Должен сказать, что обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске, — поведал Макей. — Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении. Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза».

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Он раскритиковал коллег за «преждевременное изложение содержания дискуссии», сообщает госинформагентство БелТА. При этом он заметил, что «представитель Европейского союза зачитал «агитку» в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти».

«Ради бога, пусть это остается на их совести», — пожелал глава МИД Белоруссии.

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Он выразил недовольство фактом финансирования Евросоюзом не тех организаций, которые близки официальному Минску, а НГО по своему усмотрению. При этом прозападная оппозиция в Белоруссии получит средства, ранее выделенные ЕС на проекты трансграничного сотрудничества.

«Когда нам говорили, что эти проекты рассчитаны на развитие гражданского общества в Белоруссии, мы поддерживали такие начинания. Но сейчас видим, что те средства, которые тратились на реализацию проектов (сейчас эти проекты, как нам было сказано, прекращаются), перенацеливаются на вояжи оппонентов действующей власти, которые сейчас курсируют по заграницам. Ради бога, пусть это будет на совести тех, кто инициирует такие вещи», — сообщил Макей.

«Но получается, что ряд неправительственных организаций и общественных объединений, которые активно работали с Европейским союзом, например, «Белорусский Красный Крест» и организации, которые действительно делали полезное дело и которые способствовали развитию гражданского общества в Белоруссии (о чем так пекутся наши партнеры), сейчас лишаются соответствующего финансирования и не смогут продолжать свою работу. То есть мы видим, что белорусское гражданское общество делится на «белых» и «черных», — возмутился белорусский чиновник.

Он сообщил также, что обсуждал с дипломатами ЕС проблему санкций, подчеркнув: «Мы даем адекватный ответ на те санкции, которые будут введены нашими партнерами. Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению ситуации, положения обычных людей в Белоруссии».

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