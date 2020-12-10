Киев, , 18:13 — REGNUM На фоне бездействия власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук решает задачи, имеющие стратегическое значение для Украины.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом в своей комментарии рассуждает политический публицист и эксперт Александр Зубченко, комментируя новость о том, что вакцину от коронавируса можно производить на Украине, и реакцию на эту новость.

«Медведчук предлагает готовое решение: не только поставки, но и производство для вакцинации украинцев, а также продажи сверхдефицитного препарата другим странам», — поясняет журналист.

Зубченко допускает, что масштабную кампанию по дискредитации российской вакцины запустила власть во главе с Зеленским, которая обслуживает интересы фармацевтических компаний из США.

«Кстати, в США при испытании этой (Pfizer — Ред.) вакцины умерло шесть добровольцев. Но вы не найдете этой информации в «правильных СМИ»», — подчеркивает он.

«При этом «слуги» (имеется ввиду партия «Слуга народа») действуют в унисон с «порохоботами» (сторонниками экс-президента Украины Петра Порошенко), устраивающими массовые истерики в пабликах: «лучше умереть, чем вколоть себе российскую вакцину». А сами «слуги», «соросята» и «порохоботы» готовятся занимать очередь, чтобы, расталкивая друг друга локтями, бегом бежать прививаться российским «Спутником V». Желательно сразу 2−3 раза, для гарантии. Потому что для лохов можно писать в Facebook всё что угодно, а своя жизнь дороже», — уточняет автор.

При этом Зубченко считает, что такого рода «черный пиар» от власти уже не работает, потому что многие граждане своими глазами увидели, как работает «отреформированная медицина».

«За взятку курс лечения стоит от 40 тысяч гривен, и то если повезет найти блат и выходы на главврача. Остальные могут «достойно» умирать под забором. Те, кому повезло чуть больше, дерутся за право подключиться к аппарату ИВЛ по очереди», — раскрывает подробности журналист.

В завершение он говорит о том, что если есть возможность производить вакцину на Украине, а не дожидаться мифических поставок из стран «развитой демократии», то почему надо выбирать вариант «хочу умереть патриотом».

«Нет, если кто-то хочет, никаких проблем. У нас свободная страна и каждый вправе ждать, когда привезут мифическую вакцину из Америки и мобильная бригада медиков приедет делать укол. А почему миллионы простых украинцев должны поступать так, как этого хочет «агрессивное меньшинство», состоящее из «соросни» и «порохоботов»? — задается вопросом политический публицист Александр Зубченко.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря в Москве в ходе встречи председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым была достигнута договоренность о производстве российской вакцины от коронавируса на территории Украины.

Для реализации этого плана нужно согласие официальной украинской власти. По состоянию на 10 декабря власти Украины игнорируют достигнутые договоренности. Эксперты считают, что договоренности Медведчука стали крайне неприятным сюрпризом для действующей власти в Киеве, которая продолжает надеяться закупить вакцину на Западе.