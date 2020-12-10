Баку, , 18:05 — REGNUM Процесс урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе «пошёл в позитивном направлении» благодаря президенту России Владимиру Путину, заявил 10 декабря в Баку турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал TRT.

Эрдоган «Не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло привести этот процесс в позитивном направлении».

Говоря о «платформе», на которой должно базироваться поддержание дальнейшего урегулирования ситуации в Карабахе, в неё «могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если она согласится, Армения».

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Эрдоган добавил, что у Анкары нет проблем с народом Армении, все проблемы — с армянским руководством. По его словам, Турция готова будет открыть границу с Арменией, если Ереван «сделает позитивные шаги».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган с 9 декабря находится в Баку с официальным визитом. Сегодня, 10 декабря, в столице Азербайджана прошёл военный парад: таким образом азербайджанцы празднуют окончание войны в Нагорном Карабахе, заявляя себя победителями.

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