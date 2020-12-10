Махачкала, , 18:05 — REGNUM Депутаты райсобрания Гергебильского района Дагестана избрали нового главу муниципалитета. Большинством голосов должность получил Магомедали Тагиров, который до этого исполнял обязанности руководителя района, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе администрации муниципалитета.

Голосованию предшествовал конкурс по отбору кандидатур на должность главы района, в финал которого прошли два человека: и. о. главы муниципалитета Магомедали Тагиров и его заместитель Асхабали Маликов. Сегодня в ходе сессии райсобрания депутаты путем открытого голословная отдали предпочтение кандидатуре Тагирова.

Известно, что ранее Тагиров был начальником отдела МВД России по Гергебильскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Гергебильского района Рамазан Малачилов, руководивший муниципалитетом с 2013 года, подал в отставку в октябре текущего года. В настоящее время он занимает пост начальника управления животноводства и племенной работы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане подал в отставку глава Гергебильского района