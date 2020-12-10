Бишкек, , 17:57 — REGNUM В госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии имеется катастрофическая нехватка кадров. Об этом на координационном совещании заявил председатель финполиции Сыймык Жапыкеев.

По его словам, каждый работающий в ГСБЭП следователь вынужден вести в среднем около 70 уголовных дел, поскольку генеральная прокуратура и таможенная служба упразднили следственные отделы и передали имеющиеся дела в финансовую полицию.

Также глава финполиции обратился к представителям генеральной прокуратуры с просьбой провести проверку следственной и оперативной служб подчиненного ему ведомства, сославшись на то, что «не имеет права вмешиваться в следствие».