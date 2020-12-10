Красногорск, , 17:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин позвонил пожилой жительнице Ставропольского края, о желании которой пообщаться с главой государства стало известно 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Владимир Путин разговаривает по телефону с пожилой жительницей Ставропольского края во время заседания Совета по правам человека Kremlin.ru

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"Да-да, я слушаю, Наталья Ивановна. … Наталья Ивановна, Ессентуки стали такими красивыми, город у вас таким хорошим стал… Ессентуки стали красивым городом именно потому, что Вы и ваше поколение, такие как Вы, обеспечили победу в Великой Отечественной войне, и мы смогли в полной мере воспользоваться результатами этой победы», — заявил Путин.

«Но мы ещё должны, опираясь на то, что Вы сделали, мы должны сделать ещё больше. Я прочитал Вашу биографию — она удивительна, Наталья Ивановна!» — подчеркнул он.

Президент узнал, что 97-летняя Наталья Ивановна прошла Сталинград, Курскую дугу, была на Украине и даже дошла до Берлина.

Путин от лица всех участников совещания СПЧ при президенте России пожелал женщине «здоровья и всего самого-самого доброго».«Вы не просто медсестра. Вы заслуженный человек», — подчеркнул президент.О просьбе 97-летней жительницы Ессентуков президенту сообщила сопредседатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина."Пожилая женщина, ей 97 лет, из Ставропольского края, мечтает поговорить с президентом Российской Федерации по телефону», — указала Осокина. По её словам, пожилая женщина написала такое пожелание на новогоднем шаре. После этого президент распорядился разыскать пожилую женщину и связаться.