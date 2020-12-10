Москва, , 17:39 — REGNUM Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») предложил признать Greenpeace нежелательной организацией.

Корабль организации Greenpeace Roberta F

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"Наконец-то не только я стал открыто говорить, что иностранные экологические организации типа Гринпис занимаются политической деятельностью», — отметил Николаев в соцсетях.

Он напомнил, что летом направлял соответствующие запросы в различные правоохранительные органы, в Минюст, в комиссию Госдумы по расследования фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне.

«Вмешательство в законотворческий процесс, давление на органы власти, организация информационных кампаний против правительства РФ, введение в заблуждение граждан нашей страны, дискредитация механизмов принятия государственных решений, блокирование инвестиционных проектов и хозяйственной деятельности, осуществляемой в четком соответствии с законодательством РФ. Что ещё нужно сделать Гринпис, чтобы эту иностранную организацию признали нежелательной на территории нашей страны?» — рассуждает парламентарий.

Исполнительный директор отделения международной неправительственной организации Greenpeace России Сергей Цыпленков участвовал во встрече президента РФ с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).