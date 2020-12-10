Бишкек, , 17:36 — REGNUM Спецслужбы Киргизии объявили в розыск бывшего заместителя председателя госкомитета нацбезопасности республики Болота Суюмбаева после того, как он вновь не явился на допрос.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям «Контрабанда» и «Злоупотребление должностным положением».

В ведомстве отмечают, что у следствия имеются неопровержимые доказательства причастности Суюмбаева к совершению преступлений, предусмотренных этими статьями Уголовного кодекса Киргизии.

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