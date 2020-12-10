Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря 2020, 17:30 — REGNUM Чтобы быть помилованным, Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСА, «косвенно» признал свою вину. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»
Глава государства, комментируя ситуацию с процедурой помилования в России, отметил, что Ходорковский «косвенно признал» свою вину.
Говоря о том, что для помилования юридически требуется, чтобы обвиняемый признал себя виновным, президент отметил теоретическую возможность изменения такого порядка. То есть возможно изменить жёсткую привязку помилования к обязательному признанию вины.
Напомним, Ходорковский 25 октября 2003 г. был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 г. был признан виновным в мошенничестве и ряде других преступлений.
В 2010—2011 гг. был приговорен к 14 годам колонии по новым обвинениям. Однако общий срок в итоге составил десять лет и десять месяцев.
В декабре 2013 г. Путин подписал Указ «О помиловании Ходорковского М. Б.». Фактически отбытый олигархом срок (считается с момента ареста) составил десять лет и два месяца.
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