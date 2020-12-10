Ново-Огарево, Московская область, , 17:30 — REGNUM Чтобы быть помилованным, Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСА, «косвенно» признал свою вину. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

Глава государства, комментируя ситуацию с процедурой помилования в России, отметил, что Ходорковский «косвенно признал» свою вину.

Владимир Путин «В письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умерла, и я пошёл на это и помиловал его».

Говоря о том, что для помилования юридически требуется, чтобы обвиняемый признал себя виновным, президент отметил теоретическую возможность изменения такого порядка. То есть возможно изменить жёсткую привязку помилования к обязательному признанию вины.

Владимир Путин «Надо это проработать. Я, в принципе, против ничего не имею. Надо просто посмотреть повнимательнее».

Напомним, Ходорковский 25 октября 2003 г. был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 г. был признан виновным в мошенничестве и ряде других преступлений.

В 2010—2011 гг. был приговорен к 14 годам колонии по новым обвинениям. Однако общий срок в итоге составил десять лет и десять месяцев.

В декабре 2013 г. Путин подписал Указ «О помиловании Ходорковского М. Б.». Фактически отбытый олигархом срок (считается с момента ареста) составил десять лет и два месяца.

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