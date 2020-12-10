Сараево, , 17:32 — REGNUM В международный день прав человека в пресс-службе Института исследований геноцида Канады 10 декабря заявили, что Босния и Герцеговина должна принять закон о запрете отрицания геноцида, который до сих пор неоднократно был отклонен боснийским парламентом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

В институте подчеркнули, что это первоочередная задача, которая должна быть выполнена боснийскими властями «во имя жертв тех событий».

Институт также обратился к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой призвать Боснию и Герцеговину принять такой закон в срочном порядке.

«Мы призываем верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине присоединиться к настроениям всего цивилизованного мира и представить этот закон, потому что отрицание геноцида — это отрицание государственности, отрицание международной справедливости и прав, юрисдикции международных судов и Организации Объединенных Наций. Неспособность принять этот закон в парламенте и пассивность верховного представителя в этом вопросе является свидетельством бессрочного морального и интеллектуального разложения Дейтонской системы и международного сообщества. Пассивность дегуманизирует жертв геноцида», — сообщили в Институте исследований геноцида Канады.

Напомним, резня в Сребренице — массовый расстрел боснийскими сербами лиц бошняцкой национальности в Сребренице 11 июля 1995 года. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов как «преступления геноцида». В свою очередь, в январе 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля Днём памяти геноцида в Сребренице.