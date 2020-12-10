Москва, 10 декабря 2020, 16:55 — REGNUM Депутат Госдумы Ирек Зиннуров («Единая Россия») написал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).
Зиннуров представляет в Госдуме Татарию, работает в комитете по делам СНГ.
Зиннуров намерен возглавить представительство Россотрудничества в Азербайджане.
Вопрос о сложении депутатских полномочия был рассмотрен на заседании мандатной комиссии.
Госдума может обсудить вопрос на заседании 15 декабря.