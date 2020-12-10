Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Евгения Андреева председателем комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. До этого момента он лишь исполнял обязанности. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

К работе в новой должности Евгений Андреев приступил с 9 декабря 2020 года.

«Евгений Львович Андреев ранее, с 2018 года, занимал должность председателя комитета государственного финансового контроля Ленинградской области, а также исполнял обязанности председателя комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области», — отметили в пресс-службе.

Евгений Андреев родился в 1964 году в Ленинграде. Окончил в 1987 году Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, по специальности «Приборостроение» и в 1995 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В 1993—1995 годах работал юрисконсультом в различных организациях, после чего до 2012 года являлся адвокатом Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. В 2012—2013 годах работал помощником руководителя и заместителем руководителя Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.

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