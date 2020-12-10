Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Белый дом будет подвергнут тщательной дезинфекции после того как его покинет президент Дональд Трамп, сообщает 10 декабря издание Politico со ссылкой на источник в Администрации общих служб США.

По утверждению издания, дезинфекция будет проведена до заселения в Белый дом Джо Байдена.

Причиной такого решения стали неоднократные сообщения о заражении и болезни коронавирусом как самого Трампа, так и членов его семьи и сотрудников администрации.

Обработка всех поверхностей будет осуществляться в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Кроме того, запланирована также и обработка воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса. В стране зарегистрировано около 15,4 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 289 тыс. окончились смертью пациентов.

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