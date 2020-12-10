Белгород, , 16:54 — REGNUM Присвоить звание «Почётного гражданина Белгородской области» предложено бывшему главе региона Евгению Савченко. Инициативу предложила на заседании облдумы спикер Ольга Павлова, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе парламента.

Председатель областной думы отметила, что «заслуги Евгения Савченко на посту губернатора области хорошо всем известны и достойны присвоения этого высокого звания». Депутаты поддержали это предложение. Ходатайство о присвоении почётного звания направят в общественный совет.

Евгений Савченко руководил Белгородской областью с октября 1993 года по сентябрь 2020 года. Сейчас политик представляет региональный парламент в Совете Федерации.