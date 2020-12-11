Ватикан, , 06:08 — REGNUM Джо Байдену следует отказать в причастии по «пастырским причинам», такое мнение высказал архиепископ-эмерит Филадельфии Чарльз Шапью, сообщает Catholic News Agency.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Свою позицию Шапью аргументирует тем, что являющийся католиком Байден поддерживает аборты. Более того, он считает весьма чреватым, что некоторые епископы публично заявляют о своем намерении причащать Байдена. По мнению Шапью, прилюдное выражение подобного намерения способно в дальнейшем осложнить ситуацию для коллег тех, кто его, это намерение, сейчас изъявляет.

Шапью настаивает: позиция Байдена свидетельствует о том, что у него есть расхождения с Церковью, и хотя многие решения, которые он поддерживал, действительно полезны, есть и другие — и они разрушительны для общества. И потому, что привели к гибели миллионов жизней, и потому, что дают зеленый свет тяжелым моральным порокам. Байдену нужно отказать в причастии не ради наказания, а для исправления.

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