Харбин, Китай, , 16:36 — REGNUM Режим «военного времени» введён в двух китайских городах из-за единичного случая COVID-19, сообщили 10 декабря в рабочей группе по противодействию коронавирусу провинции Хэйлунцзян.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что режим введён в Хэйлунцзян в городах Дуннин и Суйфэньхэ. Власти обеспокоены единичным случаем COVID-19, поскольку в Хэйлунцзяне несколько месяцев не выявлялся коронавирус у местных жителей.

Теперь все госструктуры, предприятия и общественные организации этих двух городов будут нести повышенную ответственность за борьбу с COVID-19. Городские власти должны обеспечить меры предосторожности и борьбы с вирусом.

Жителям этих двух городов предписано информировать органы власти о связанных с COVID-19 происшествиях. Также они могут по своему желанию подключиться к работе по борьбе с вирусом.

Как ранее сообщало, 7 декабря в Хэйлунцзяне в карантин поместили 43 человек, поскольку в образцах замороженной пищи выявили COVID-19.

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