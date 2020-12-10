Москва, , 17:03 — REGNUM Заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Каким образом? Вводят всё новые новшества для торговли, а они не бесплатные. Вот с нового года коммунальные поднимут, а это значит, опять цены поползут. Воду для инъекций брали по 20р, теперь 100р. Сказывается маркировка товара. И так везде нам облегчают всё», — пишет Светлана М.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что всему виной стало то, что чиновники отбились от народа. По видению людей, данные управленцы не пользуются теми услугами и теми магазинами, которыми пользуется обычные граждане.

«Люди, которые не ходят по магазинам, не ездят в переполненном, неисправном общественном транспорте, не живут на зарплату в 20 тысяч рублей, снимая однушку на окраине города, обеспокоены и удивлены ростом цен. Такое чувство иногда, что все эти люди из какой-то параллельной вселенной. Кажется, что они вообще не понимают, как живёт страна, которой они так «эффективно» управляют», — написал Владимир В.

Ряд комментаторов не понял, как Мишустин собирается исправлять сложившуюся ситуацию. Многие из них уверены, что если опираться только лишь на данные Росстата, то картина кардинально не изменится.

«Ну, озаботились ростом цен. Но данные Росстата и реальность — это две разные вселенные, а сценарий берётся такой: по данным Росстата, сахар подорожал, к примеру, на 4%, а в реальности на 40%. Что сделают? Скажут продавцами снизить стоимость на 4% — и вес упаковки уменьшится на 4%», — пишет Андрей З.

Многие граждане поделились своими наблюдениями за тем, как цены в различных магазинах начали резко расти с начала пандемии коронавируса.

«Осенью покупал молоко возле дома в одном и том же магазине. Летом брал по 49 рублей за литр, осенью по 54 рубля, сейчас в этом магазине 57 рублей. В другой сети так это же молоко по 59 рублей. Перешёл на другого производителя с меньшей жирностью», — пишет Алекс К.

Напомним, 10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию.