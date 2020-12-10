Красногорск, , 16:32 — REGNUM Журналист Иван Сафронов может быть осуждён за передачу информации сотрудникам одной из европейских спецслужб. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Владимир Путин Kremlin.ru

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"Его осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника Роскосмоса. Вот за ту информацию, которую он передавал, как я понимаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», — заявил Путин.

«За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушёл», — подчеркнул он.

По его словам, госизменам тяжкое преступление, напомнил президент, «как и любое предательство».

«Это предательство своего народа. И предатели должны понести суровое наказание за всё, что они делают. Другое дело, что если речь идёт об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной по своему факту её опубликования — ну, конечно, тогда это полная чушь», — указал президент.«Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за её кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я посмотрю, конечно. Если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Это нельзя допускать», — указал он.

Отметим, что позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «РИА Новости», что президент «оговорился», заявив, что Сафронова уже осудили. На самом деле следствие по его делу ещё не завершено.