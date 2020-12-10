Красногорск, , 16:24 — REGNUM Помилование тех, кто был осуждён за незаконный оборот наркотиков, таит крупную опасность для общества. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Помилование для тех, кто попался в сфере незаконного оборота наркотиков… ну вот это, знаете, совсем даже не хочется туда забираться. Такая опасность для государства, для общества — незаконное распространение наркотиков и прекурсоров. Такая колоссальная опасность для молодёжи», — заявил Путин.

«Не знаю. Во многих странах смертная казнь предусмотрена за распространение наркотиков, а вы предлагаете либерализовать это дело. Не знаю, надо посмотреть», — указал он.

Президент отметил, что выступает за либерализацию в целом и разделяет соответствующие мотивы, но в данной сфере это слишком опасно.