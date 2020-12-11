Ватикан, , 04:38 — REGNUM Канонизация хорватского кардинала Алоизие Степинаца, если она состоится, может глубоко огорчить тех, кто хочет достичь мирных отношений между сербами и хорватами, ведь многие сербы ненавидят этого деятеля. С таким мнением выступила немецкий историк Мари-Жанин Калич.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Степинац был архиепископом Загреба с 1937 года до своей смерти в 1960 году, а его позиция в отношении фашистского режима усташей во время Второй мировой войны продолжает вызывать споры. У кардинала есть противники и сторонники. Первые настаивают, что он, как минимум, морально ответственен за преступления, которые были совершены в то время в Хорватии. Вторые же убеждают, что кардинала поддерживал нуждающихся и преследуемых, причем во время войны особенно.

Калич напоминает: да, Степинац не был фашистом, не был ярым приверженцем режима усташей, — но вместе с тем, он от этого режима ни разу публично не дистанцировался. Известно и его молчание в эпизоде с насильственным обращением около 250 тысяч православных сербов в католицизм.

Степинац был беатифицирован папой Иоанном Павлом II в 1998 году. Его канонизация приостановлена в том числе по причине массовых возражений со стороны Сербской православной церкви.

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