Минск, , 16:06 — REGNUM Прокуратура Новополоцка (Витебская область Белоруссии) направила в суд уголовное дело о злостном хулиганстве местных подростков, которые «оскорбили историческую память о победе в Великой Отечественной войне». Об этом 10 декабря проинформировал Телеграм-канал генпрокуратуры Белоруссии.

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По уголовному делу обвиняемыми проходят трое молодых людей 2001, 2002, 2003 годов рождения. Их действия квалифицированы как злостное хулиганство «ч.2 ст.339 Уголовного кодекса республики).

«Согласно материалам дела нетрезвые обвиняемые 5 октября 2020 года, после 21 часа, в районе торгового центра «Космос» в Новополоцке, действуя с исключительным цинизмом, проявляя бесчинство, в присутствии посторонних граждан нанесли несколько ударов руками по стенду «Они сражались за Родину». На данном стенде размещены панели с изображениями государственных символов Республики Беларусь, фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и иными изображениями тех событий», — сообщила прокуратура.

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Установлено, что обвиняемые разбили четыре панели стенда, причинив имущественный вред в размере 1,44 тыс белорусских рублей (около $580 в эквиваленте). В ходе предварительного следствия они частично возместили причиненный ущерб в сумме 1,2 тыс бел. руб., уточнила служба информации прокуратуры Витебской области.

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Напомним, прокуратура Белоруссии поддерживает позицию министерства юстиции о недостаточных основаниях для регистрации белорусской общественной организации «Бессмертный полк». Представители белорусского общественного актива, в том числе и из Витебской области, добиваются возможности легально и свободно проводить шествия «Бессмертного полка», а также другие мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.

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