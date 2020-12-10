Москва, , 16:03 — REGNUM Первый вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан президенту РФ Владимиру Путину на его пресс-конференции ИА REGNUM 17 декабря.

«Я вас уверяю, что вопрос о дистанционном образовании прозвучит на пресс-конференции Путина», — заявил Толстой в эфире в Instagram.

«Я считаю, что это неэффективное обучение, — во-первых, во-вторых, небезопасное для здоровья детей, потому что проводить целый день перед компьютером, перед гаджетами — это, конечно, вредно неправильно и непродуктивно», — отметил парламентарий.

Он назвал такую форму обучения вынужденной мерой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о дистанционном обучении в России. Инициатива вызвала резонанс. При этом законопроект позволяет Минпросвещения и Минобрнауки разработать методики для такого вида обучения.

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