Джакарта, , 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что очень важно восстановить доверие к демократии, особенно во время пандемии, сообщает Sindonews.

«Во-первых, важно продолжать восстанавливать доверие к демократии. Мы должны гарантировать, что демократия приносит свои плоды. Считается, что демократия может предоставить пространство для диалога относительно разработки политики общественного здравоохранения во время пандемии», — заявила Ретно Марсуди.

«Второе, что я хочу сказать, — это важность поддержания демократических ценностей и норм после пандемии», — отметила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди также заявила об укреплении демократической солидарности. Индонезия считает, что индивидуальные права могут осуществляться в тандеме с коллективными интересами общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что с нетерпением ожидает председательства Индонезии в G20 в 2022 году и надеется, что государство сможет укрепить солидарность стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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