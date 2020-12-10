Красногорск, , 16:00 — REGNUM Иностранное финансирование правозащитных организаций в России так или иначе связано с попытками сдерживания России. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Я скажу неожиданную вещь, но тем не менее: я уверен, что эти люди или те организации, которые получают деньги из-за границы на определённые цели, они тоже, как правило, очень порядочные, честные люди, которые стремятся к решению определённых вопросов и задач, стоящих перед нашей страной», — заявил Путин.

«Но вот других источников финансирования не нашли, получают эти деньги из-за рубежа и полагают, что опираясь на эти источники, они могут решать задачи, стоящие перед нашим обществом», — продолжил он.

Однако, по его словам, главный корень проблемы кроется не в мотивации работающих в России правозащитников.

«Люди-то наши честные и добрые, правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями. Не укрепление России, а сдерживание! В этом вся суть проблемы», — пояснил президент.