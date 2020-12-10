Красногорск, , 15:48 — REGNUM В некоторых странах мира российские журналисты подвергаются притеснениям. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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"Да, мы видим, что во многих странах, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом и даже с потенциальным противником — в некоторых странах в доктринальных документов Россию прописывают геополитического врага, что на мой взгляд, абсолютно недопустимо, но это к сожалению, не наш выбор — там начинают прижимать наших журналистов», — заявил Путин.

«Потому что несмотря на пропагандируемую свободу слова на самом деле придерживаются другого: продвижения собственного информационного контента в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики. Это используется как инструмент достижения своих целей на международной арене — в данном случае в отношении РФ», — указал он.

По его словам, МИД РФ активно поддерживает журналистов России за рубежом, и государство усилит свою работу в этом направлении, но этого всё ещё недостаточно.

«Нужно, чтобы общественные организации, в том числе журналистского сообщества, сами — напрямую — работали со своими коллегами за границей, указывая им на то, что только объединяя усилия журналистского сообщества в мире, по крайней мере свободно мыслящего журналистского сообщества, можно добиться той цели, которую перед собой люди вашей профессии ставят: объективно информировать граждан своих стран о происходящих событиях», — подчеркнул президент.